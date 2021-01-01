五月天昨天在桃園舉辦跨年演唱會，吸引不少歌迷朝聖，卻傳出數名自主健康管理者違法到場觀賞，桃園衛生局證實此事，表示已掌握名單，將開罰。對此，網路掀起五迷及網友討論，痛批這幾個人根本「老鼠屎」，還有人說這些無視防疫的人，應該就地撲殺。

五月天12月31日在桃園國際棒球場舉辦跨年演唱會，演唱過程中觀眾席A2區突然一片騷動，只見警察把一名歌迷帶走，桃園市政府隨後也發聲明證實，被帶走的是正在進行自主健康管理的民眾，且不只一人，目前已掌握名單，將依傳染病防治法開罰，處以最低1萬元、最高15萬元罰款。

消息傳開後，PTT、Dcard及facebook等社群平台，都有不少網友熱烈討論，認為現在疫情升高，本就該取消大型跨年活動及大型演唱會，一次不辦，也許會損失商業利益，但大型群聚感染，「可是會死人的」，且若真的爆發大型感染，辛苦的還是第一線醫護人員。

五月天跨年演唱會出現數名自主健康管理者，警方、桃園衛生局到場將人帶走。（圖／翻攝自臉書）

其他人也怒批「台灣人真的不意外」、「這點時間都忍不住」，開心地跑出門玩樂，視「防疫為無物」，醫護人員卻要24小時待命，當大家努力做好防疫工作時，這些人不顧他人安危，把自由當隨便，「真的是老鼠屎，應就地撲殺」。另外，有五迷表示如果後面場次因此取消、延後，「我真的會很不爽」，更直言「難怪一堆縣市跨年演唱會，不敢貿然開放民眾入場」。

(中時新聞網)