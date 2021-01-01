你今天喝第幾杯了？愛喝含糖飲料的現象，已經不止夏天人手一杯，冷冷的冬日喝含糖熱飲的頻率不減反升，然而，含糖熱飲在高溫時果糖甜度會下降，為維持甜度恐吃下更多糖；而看似健康的粉裝沖泡式飲品，其實含糖量更高，稍一不慎喝過量，糖分攝取量也隨之破表！

根據台灣流行病學學會研究顯示，每人每天只要增加攝取一份含糖飲（360c.c.），不僅罹患第二型糖尿病的風險提高83%，心血管疾病死亡風險更提高29%。

台灣流行病學學會常務理事、臺北醫學大學公共衛生學系特聘教授邱弘毅與馬偕醫學院醫學系教授王豊裕，曾分析北海岸地區961名40～75歲居民發現，14.2%受訪者平均每週含糖茶飲飲用量多於500ml，不僅相較於未飲用含糖飲料者有顯著較高的收縮壓及舒張壓，並且有14.9%機率在10年內會得到心血管疾病，為沒有飲用含糖飲料者的1.15倍。

中山醫學大學附設醫院營養師林杏純解釋，只要是飲用的飲料中含有糖分，皆屬於含糖飲料，包括加了糖的茶類、碳酸飲料、咖啡、果汁、運動飲料、乳酸飲料等，隨著現代人飲食習慣越來越依賴飲料，早已是一大健康隱憂。根據2015年知名期刊《Circulation》研究指出，喝汽水和其他含糖飲料，一年可能造成全球至少18萬人死亡。

市面飲料店手搖杯多因成本考量採用高果糖糖漿，常溫時果糖液的甜度最高可達蔗糖的1.7倍多，但40℃以上時，果糖液甜度反而會低於蔗糖。邱弘毅說明，雖然果糖1c.c.熱量3大卡，比蔗糖的4大卡熱量還低，但為了維持同樣口感，熱飲相較冷飲要加更多的果糖才能維持同樣甜度，消費者恐因而多喝下5～10克的糖；因此，若平常喝冰飲習慣加果糖球的人，改喝熱飲時應盡量改用砂糖包，以避免攝取過多糖分。

攝取過多的糖分，不僅要擔心體重增加，也容易引發心血管疾病、糖尿病上身。林杏純解釋，含糖飲料的營養密度較低，僅能提供熱量，卻無法提供人體所需的營養素，攝取過量糖，不但會造成肥胖、代謝異常與齲齒問題，也可能增加代謝症候群及心血管疾病風險。

早期研究已證實，攝取過多糖分會引起肥胖、齲齒等問題，近期研究更指出，由玉米澱粉加工製成的高果糖糖漿被大量運用在各種飲料和食品中，攝取過量會產生更多健康危害，包括三酸甘油酯升高、脂肪肝、代謝症候群、心血管疾病、失智，甚至是引發癌症風險。

因此，建議冬日飲品可採取「自煮、減量、微糖」的原則，盡量自己準備不外買、多喝水，若要喝飲料，也要降低糖分攝取量。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)