總統蔡英文宣布，今年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口；立法院於去年12月24日也在民進黨人數優勢下，9大行政命令全數輾壓通過。執政黨的強硬手段，引發民間強烈反彈，AIT（美國在台協會）曾在與台中市市長盧秀燕會面後，發聲明指「有政治人物散播不實資訊」，昨日（2020年12月31日）又再發聲明，痛批「美國豬肉議題被不必要地政治化」。

AIT昨日在臉書發表《聚焦美國食品安全：殘留量測試》一文，稱美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，且符合美國國內自己食用的食品所採行的、基於科學證據的相同最高標準。AIT重申，美國食品在台灣是安全的，在美國是安全的，在世界各地也都是安全的。

AIT直言：「很遺憾的，近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮。」AIT強調，美方希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣。

AIT更強調，美國對自家食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心；同時，AIT也附上「聚焦美國食品安全系列」圖文，介紹美國農業部的殘留物質測試規範，提供台灣人更多參考資訊。

此聲明發出不到一日，獲得超過2300個讚、150則留言、超過180次分享，網友紛紛回應：「所以，美國要和台灣建交嗎？」「突然覺得蔡政府有點心酸」、「符合殘留標準，依然有殘留，美國萊豬不可吃！」「請告訴我，為什麼歐盟跟中國大陸可以不進口萊劑牛豬，只要回答這個就好」、「這篇文在蔡英文反萊牛的時候怎麼不講，還有人牽拖KMT反美，進來一驗便知有沒有」。

(中時新聞網)