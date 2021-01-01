兩歲小神童！一名網友分享，女兒吵著要吃薯條，原本她只是敷衍地說會叫外送，結果竟真有外送員來敲門，讓她驚覺事情不對，衝回房間看手機發現，只有2歲的女兒竟偷用手機叫餐，發現媽媽在看手機還問「東西來了？」讓她超級崩潰，也引發網友熱議，生存能力技能滿點，太強了。

一名網友昨在「爆怨公社」發文表示，兩歲的女兒喊說要吃薯條，她便安撫孩子說等等會叫外送，原本只是說說打發女兒而已，未料，過了一下子卻有外送員來敲門，說是她點的餐到了，讓她驚覺事情不對勁，趕緊衝回房間找手機。

該名網友指出，看了手機之後才發現，自己的帳號還真的叫了外送，而女兒發現她在看手機後，還用奶音詢問說「東西來了嗎？」她這才確定，原來是年僅兩歲的女兒，偷偷用外送平台叫餐。真相大白，她也只得認命去付錢。

從截圖可見，原PO的女兒點了兩份雞蛋糕，一共20顆，加上外送費共192元。讓她忍不住直呼，「妳知道妳才2歲多嗎？妳知道媽媽1天餐費只有200嗎？來了...來妳個大頭鬼啦！我寧願妳叫薯條來吃！」

女兒超狂舉動，也引發網友討論，「只能說，你女兒生存能力技能點滿了」、「還好他點192而已，不然亂點很可怕欸」、「妳不寂寞，我女兒才1歲，手機滑呀滑餐點就訂好了，我還是熊貓外送員打電話來說餐點到了我才知道」。

不過也有網友質疑，孩子才兩歲，應該還不認識字，怎麼可能自己點餐？對此，原PO也更新貼文解釋，女兒百分之百看不懂中文，應該是看圖片點餐的；另她也提到，女兒還很聰明的使用滿100打85折的優惠，讓許多網友看了直呼，好強！

(中時新聞網)