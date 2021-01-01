腹瀉、便祕、脹氣（經常放屁）等症狀，都是腎上腺疲勞容易引發的腸道問題。當腎上腺疲勞使得可體松分泌不足，身體便無法有效修復胃腸的黏膜組織。不但如此，消化酵素也不能有效運作，因此容易出現便祕、腹瀉、胃炎等症狀。日本抗老化醫學會專科醫師本間良子與醫學博士本間龍介，在《孩子怎樣也講不聽？原因竟然是腎上腺疲勞！》一書中提到，所有的身心失調，背後必定都有腸道問題。腎上腺的保養也要從「腸道」開始。把那些會直接傷害腸黏膜的食物「拒於門外」，就變得非常重要。以下是重點書摘：

白色念珠菌（Candida）之類的真菌和細菌等，會引發腸道問題。實際上說是腸道問題稍嫌籠統，具體的病名就是「小腸炎」。小腸黏膜發炎會造成組織損傷，連結細胞與細胞的「接著劑」Tight Junction1變得鬆散，腸黏膜細胞之間產生空隙，形成「腸漏」，醫學上稱之為「腸漏（Leaky Gut）症候群」。

健康的腸黏膜會將有害物阻隔在外，只吸收身體必要的養分。但是受損、變薄的腸黏膜防禦功能低下，黏膜的網眼變得疏鬆。就像篩網的網眼變鬆以後，本不該通過的大物質也能暢行無阻，疏鬆的黏膜網眼失去應有的篩選功能，不分好壞通通放行。細菌、有害物質、未消化的蛋白質等，三兩下就混入血液中。

腸道的免疫防禦出現缺口，功能崩壞，不只是腸道健康抱恙，諸如食物過敏、異位性皮膚炎、感染症等各種免疫系統相關疾病也會跟著出現。為了抑制發炎，腎上腺加班趕工，拚命分泌可體松，陷入過勞的無間地獄。腎上腺疲勞的孩子會出現腹部（腸道）問題，想來也是理所當然。

●三種食物一定要注意！

正因為如此，把那些會直接傷害腸黏膜的食物「拒於門外」，就變得非常重要。那麼，哪些是守護腸道健康所不能容忍的有害物呢？大家只要記住這三樣就好。

1避免食用「麩質蛋白」（小麥製品所含蛋白質）

2避免食用「酪蛋白」（乳製品所含蛋白質）

3減少醣類（碳水化合物）和甜食的攝取

你或許聽說過「無麩質蛋白飲食」、「無酪蛋白飲食」、「減醣飲食」，用意其實和右邊列出的三種「拒於門外」的食物是同樣的。這三類食物都是引起小腸黏膜發炎的元兇，腎上腺為了抑制發炎而卯足了勁分泌可體松，所以它們也是無端浪費可體松的禍首。

●喜歡吃麵包、牛奶的你務必要知道！

首先針對「無麩質蛋白飲食」、「無酪蛋白飲食」加以說明。含「麩質蛋白」的食物包括麵包、義大利麵、披薩、烏龍麵、拉麵等麵食類，還有即食穀物麥片（Cereal）、咖哩的醬料塊、餃子皮、大阪燒、天婦羅等油炸物的麵衣、餅乾和蛋糕、甜甜圈..含「酪蛋白」的食物有牛奶、起司、優格、鮮奶油等乳製品。

以上每一種都是孩子們喜愛的食物，所以我經常會面對家長的質疑：「這樣孩子豈不是沒東西吃了嗎」、「我們家孩子最愛麵包、義大利麵，他能受得了嗎？」

有些父母認為，「我家孩子天天吃也沒事」、「不給孩子吃最愛的食物，孩子好可憐。」然而，檢驗結果發現，越是愛吃麵包、麵食，而且幾乎餐餐都吃的孩子，或是最喜歡吃牛奶、起司、優格的孩子，體內問題越多。讓他們試著停止攝取麵粉類食物二至三週，症狀即獲得改善，專注力有所提升。

孩子對麩質蛋白與酪蛋白欲罷不能，其實是有原因的。麩質蛋白內含有「麥醇溶蛋白」（Gliadin）成分，這是一種致癮性的蛋白質，具有強烈成癮作用，會令人越吃越想吃。同樣的，酪蛋白裡的嗎啡素（Casomorphin），是一種鴉片樣肽，化學結構與嗎啡類似，成癮性高。

事實上，實行「無麩質蛋白飲食」、「無酪蛋白飲食」只不過是不吃麵包，盡量吃米食罷了（但米飯是碳水化合物，適量攝取即可）。

●甜點零食餵養腸道裡的黴菌

醣類也和麩質蛋白、酪蛋白一樣，會餵養腸道裡的黴菌，損害腸黏膜。這裡的醣類是指碳水化合物和甜食。過量攝取醣類，將擾亂腸道菌叢生態，助長腸道裡的「白色念珠菌」大量繁殖。白色念珠菌是人體的常在菌，當腸道裡的菌叢生態平衡時，它只是安分的待著，一旦甜食（醣類）吃多，它們就壯大起來，開始作亂。

白色念珠菌最愛甜食，醣類一多，它們就大肆繁殖。三餐未吃到十足飯量的情況下，肚子卻飽脹難消，通常就是白色念珠菌在腸道裡發酵，產生大量氣體。在肚子裡養了很多白色念珠菌的人，放屁特別臭，這也是白色念珠菌助長了腸內其他惡菌發酵的緣故。腸道健康以後，胃腸不再鬧情緒，排便和排氣就不會散發惡臭。

大量的白色念珠菌會導致腸道吸收力變差，所以當白色念珠菌得到控制以後，小腸吸收力提升，身體也會強壯起來。

現在，各位應該已經知道如何擊退白色念珠菌了吧！沒錯，就是盡量不吃甜食、減少攝取碳水化合物，不讓白色念珠菌有大餐可吃。尤其小朋友最愛花式麵包、巧克力、含糖飲料，三餐又喜歡吃白米飯、烏龍麵、拉麵、炒麵等。每天吃著吃著，在不自覺間餵養腸道裡的黴菌，侵蝕腸黏膜。

腸道裡的黴菌孳生，會波及一個人的精神狀態。這些黴菌助長了體內草酸鹽增多，容易引發情緒不安。要求一般人三餐飲食完全不攝取醣類，未免不切實際，但少碰甜食、減少攝取次數，是值得努力的目標。正餐的米飯等主食，則留待最後適量攝取即可，不必求多。（編輯梁惠明）

《孩子怎樣也講不聽？原因竟然是腎上腺疲勞！》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)