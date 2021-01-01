這下子真的尷尬了！「忍者龜」韋斯布魯克1日拿下22分、11助攻與10籃板，連4場例行賽都拿大三元，也把生涯大三元總數累積到150場，巫師仍以130比133飲恨敗給來犯的公牛，苦吞開季5連敗，新球季到現在還沒贏過1場球。

事實上巫師有機會在主場贏球，打到最後1分17秒，韋斯布魯克的上籃，幫助巫師128比127領先，可是公牛接下來4罰俱中，儘管韋少最後6.6秒兩罰俱中，雙方只有1分差距，可惜拉文也是兩罰俱中，巫師最後一擊也在失誤中落幕。

公牛全隊7人得分上雙，其中歐托波特28分、12籃板表現最佳，拉文也拿22分、7助攻與6籃板，懷特與溫戴爾卡特各有16分，加佛德與桑迪斯楊各有15分，派崔克威廉斯10分，這是公牛吞下開季3連敗之後，接著取得2連勝。

巫師除了韋斯布魯克再次交出大三元數據，自從他換穿巫師球衣以來，全都交出大三元，畢爾與湯瑪斯布萊恩各有28分，傷癒復出且本季首次上場的八村壘貢獻17分、5籃板，奈托替補拿下15分，可惜巫師就是贏不了，彷彿陷入大三元詛咒！

(中時 )