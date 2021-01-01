中央宣告各縣市萊劑零驗出自治條例無效、不核定，新北市長侯友宜1日表示，新北市府除建議議會提釋憲，也會擬定法律救濟守護新北市民健康；侯也說，新北還有食材登陸的自治條例要求業者標示萊豬與非萊豬，他鼓勵基層公務人員勇於任事，依法辦事、依法執行，「市長當你們的後盾」。

侯友宜說，地方自治條例訂出瘦肉精零件送中央，中央做了一番解釋，市府會向議會建議，希望針對地方與中央法令解釋不一，提出釋憲。

侯友宜也說，而市府該做的，法制局已經在擬定相關作為，一定會有所行動，目前會按照既有食安自治條例，要求九大業者標示萊豬跟非萊豬，依法辦事、依法執行，一起守護新北市民健康。

政委羅秉成指公務員若執行未核定的零檢出自治條例，將送懲戒，衛生局指出，新北不會執行未核定的條例，但新北目前仍有食材登錄自治條例要求業者標示萊與不萊。

侯友宜強調，公務人員當了一輩子，永遠守著法令、守著執法，讓同仁有所依循，他身為公務人員出身的首長，帶著所有公務人員一定依法辦事，也請公務人員勇於任事，「市長做你們的後盾」，全力捍衛食安。

(中時 )