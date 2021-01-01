阿里山第一道曙光於清晨7時5分，從雲霧繚繞的玉山山脈間一躍而出。（張毓翎攝）

喜迎2021元旦，阿里山第一道曙光於清晨7時5分，從雲霧繚繞的玉山山脈間一躍而出。雖然阿里山日出印象音樂會今年不開放民眾入場，不過許多遠到而來遊客，紛紛改往到祝山、對高岳觀景台等地點守候日出的到來，看到曙光與美麗的雲海相伴隨行，大呼「值得啦！」

邁入第19屆的「阿里山日出印象音樂會」，今天清晨5點半在阿里山國家林遊樂區祝山觀日停機坪登場，因應新冠肺炎疫情，不開放民眾入場，遊客戴上口罩往鄰近觀景地點看日出。

阿里山第一道曙光預計在今天清晨7時3分躍出山頭，隨時日出時間的接近，大家頂著零下1℃的低溫凝神以待。清晨7時5分，當太陽從玉山群峰微微露出一縷霞光，四周人群紛紛拿起相機、手機搶拍。

2021阿里山日出印象音樂會，開場由鄒族天籟安歆澐，跨域國際指揮家江靖波帶領樂興之時管弦樂團50人團隊帶來經典名曲《高山青》，接著與金曲歌后詹雅雯2人輪番演出。

嘉義縣翁章梁、立委陳明文等人出席一同迎接曙光；翁章梁大讚，他多次來元旦上阿里山看日出，今天是最美好的一次，這次有雲海和日出，連長年駐地在阿里山的林務局人員也向他表示，第一次看到這麼美的日出，「相信台灣一定會更好！」

曙光尚未出現前，雲海周圍泛著青濛濛的亮光。（張毓翎攝）

遠到而來遊客改往到祝山、對高岳觀景台等地點守候日出的到來。（張毓翎攝）

國際指揮家江靖波帶領樂興之時管弦樂團50人團隊在「阿里山日出印象音樂會」演出。（張毓翎攝）

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