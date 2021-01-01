國民黨今早於中央黨部舉行升旗典禮，慶祝元旦，黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前黨主席朱立倫同台，痛批民進黨政府開放萊豬在內種種無視民意的作為，呼籲大家用公投、罷免反制。

江啟臣表示，儘管民進黨政府宣稱去年台灣經濟股市大好，背後卻是政府拿勞工退休金勾結股市作手玩金錢遊戲，絕大多數傳產與服務業的中小企業主苦撐待變，廣大的勞工更是苦不堪言，還要擔心若疫情持續惡化，邊境持續鎖國，連工作都可能不保。

不僅如此，江啟臣質疑，在如此惡劣的環境底下，政府執意調高勞保與健保費率，光是企業一年的法定成本支出，可能會暴增新臺幣460億元，一個月入5.3萬元的4口之家，一年可能將增加健保支出高達3605元；在大環境持續低迷與疫情延燒的情況底下，勞保、健保雙漲，更無異是落井下石。

江啟臣還說，蔡英文總統告訴國人，臺灣經貿走向世界，但臺灣人民還沒看到貿易談判的啟動與果實，卻看到臺灣被美國列為「匯率操縱國觀察名單」，還要被政府強逼吃下萊豬。縣市政府為了保護民眾的食安與健康，依據地方自治精神及大法官解釋意旨制訂自治條例，是憲法保障的地方自治範疇。但民進黨政府為了護航萊豬，可以公然違憲、違法，宣布地方政府維護食安的措施無效，已經到了獨裁專制、匪夷所思的地步。國民黨絕對力挺協助縣市政府聲請大法官釋憲，捍衛人民的食安與地方自治的權利。

江啟臣也勉勵黨員，不論環境再惡劣，國民黨人都沒有悲觀的權利，只有國民黨努力奮鬥，才能監督執政黨的傲慢無能；只有國民黨提出願景，才能給臺灣人民一個美好的未來。

馬英九則表示，在民進黨專政下，台灣人收到的新年大禮卻是萊豬，呼籲大家下架違反多數民意的萊豬立委，也請大家連署支持反萊豬公投，讓蔡英文總統把萊豬吞回去。

馬英九還痛批，今年蔡政府關中天、查禁兒童書籍、查反萊豬人士水錶，打壓言論自由。

吳敦義表示，天氣冷，在蔡政府治理下人心更冷，蔡英文的作為被亞洲周刊類比成慈禧太后，請大家用選票恢復中華民國的自由民主。

朱立倫也呼籲大家讓國民黨重新執政，確保國人健康。

(中時 )