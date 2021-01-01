【愛傳媒葉毓蘭專欄】作為內政委員會的委員，一年下來除了內政部以外，也很常跟原民會、客委會兩個單位交流開會，可是在這兩天恰巧收到他們的卡片後，認為其用心程度大大不同。

他們雖然都是偏少數族群的主管機關，也都有自己的電視台來推廣自己的語言、文化，尤其原住民族語言研究發展基金會的董事長潘英傑，之前也是優秀的警察同仁，這次他們送來的新年賀卡，封面富有巧思，設計了十六種族語的新年快樂來祝賀！讓人看了就喜氣洋洋，也可以讓我嘗試用憋腳的發音來講原語。

客委會送來的雖然不是卡片，而是音樂會的邀請函，就令我頗有微詞了，如果有關注之前幾次客委會質詢的粉絲們應該知道，其實我跟楊主委強調過很多次，將來客委會若有各類型的活動，我都很樂意去參加，畢竟我媽媽就是來自苗栗大湖的客家人，我對客家文化、客語是很有興趣的。

可是一個在1月2日舉辦的客家音樂會，邀請函卻是在音樂會三天前的12月29日才寄到辦公室，音樂節的主辦場地還是在大湖！因為早已排定了其他行程，很遺憾地無法參加。

我不知道客委會究竟有沒有將我在質詢時的要求聽進去，也不曉得他們行政處理上是有什麼疏失，照理說音樂節應該不是一個禮拜前才敲定時間地點的，為什麼連寄送邀請函這點小事，都一定要搞到三天前才通知呢？

原民會跟客委會都是挹注國家大量經費的部會，但是從這個小地方就讓我感受到用心程度的不同，希望以後客委會的活動不要又只能在三天前才通知我了。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)