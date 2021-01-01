今年最強寒流來襲，全臺氣溫明顯驟降。臺灣警雁關懷協會的青年委員會於12月30日起，贈予近30警政單位禦寒食品薑母茶慰問警消人員，盼能寒冬送暖。

17年來長期關懷警消人員的警雁協會，12月30日由其青年委員會主委吳長益與幹部鄭琍文等志工團隊，到臺灣北部鄰山靠海區域淡水及金山的警政等單位，贈送即沖式薑母茶與新年賀卡慰問。警雁協會表示，臺灣治安能讓民眾安居樂業，除了是警察長年來辛苦執行下的成果，更是全體臺灣人民的友善與高人品素質的成就。

(中時新聞網)