感謝警消長年辛勤 警雁協會寒冬送暖 16:352021/01/01 中時新聞網 愛傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警雁協會幹部等人與淡水分局水源派出所員警合影。（圖/警雁提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年最強寒流來襲，全臺氣溫明顯驟降。臺灣警雁關懷協會的青年委員會於12月30日起，贈予近30警政單位禦寒食品薑母茶慰問警消人員，盼能寒冬送暖。 17年來長期關懷警消人員的警雁協會，12月30日由其青年委員會主委吳長益與幹部鄭琍文等志工團隊，到臺灣北部鄰山靠海區域淡水及金山的警政等單位，贈送即沖式薑母茶與新年賀卡慰問。警雁協會表示，臺灣治安能讓民眾安居樂業，除了是警察長年來辛苦執行下的成果，更是全體臺灣人民的友善與高人品素質的成就。 葉毓蘭》政府大量經費大活動 竟活動三天前才通知？！ (中時新聞網) #警雁 #臺灣 #協會 #寒冬送暖 #委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海協會長張志軍賀新年：兩岸關係好 台灣同胞才會好 11:272021/01/01 兩岸 番薯王成大學校長 陳振貴新書分享高教永續之道 15:022021/01/01 寶島 保育團體抗議光電審查 地主不滿 04:102021/01/01 地方新聞 一銀推廣社會關懷 志工送暖十年不斷 04:102021/01/01 全球財經 台東縣提供土地 遊民變農民 04:102021/01/01 地方新聞 高雄第一暖男 陳其邁跨年為獨居阿嬤戴手套 2萬人湧入讚爆 14:572021/01/01 政治 義大跨年值勤 仁武警設置粉鳥補給站 員警直呼「足感心」 03:282021/01/01 社會 資誠慶50周年 助偏鄉童提升數位技能 04:102021/01/01 全球財經 屏東啟動低溫關懷 養殖業防寒 04:102021/01/01 地方新聞 男北上台中朝民宅開槍落網 傳替角頭討顏面 11:052021/01/01 社會 開車或攜械襲公務員 最重判5年 04:102021/01/01 政治要聞 奇萊連峰曙光乍現 合歡山公路塞爆 15:492021/01/01 生活 臺企銀送暖 利挺新竹銀髮學堂 04:102021/01/01 全球財經 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 元旦成忌日 機車逆撞休旅車 男大生中橫斷魂 - 社會 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 27名大學生跨年開遊艇趴 印尼僑生摔入淡水河下落不明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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