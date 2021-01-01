2021苗栗縣元旦升旗典禮。

迎接2021年，苗栗縣政府1日清晨於第一辦公大樓前廣場，舉辦元旦升旗典禮，縣長徐耀昌帶領縣府團隊與鄉親齊唱國歌、揮舞國旗，立委、縣議員及地方鄉鎮市長受邀出席同歡，不過因應防疫加上寒流來襲，大家臉上口罩戴緊緊，期盼今年能揮別疫情陰霾，迎接新年新希望。

縣府考量中央防疫指引沒有禁止戶外大型活動，但應加強防疫措施評估，照常舉辦2021年元旦升旗典禮，呼籲鄉親做好保暖工作，並要求參加者戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，服務台及各發放區皆備有酒精，民眾入場前可以先以酒精手部消毒。

元旦升旗典禮加強落實「實聯制」，社會處表示，受邀單位需確實簽到，民眾領取摸彩券時也要留下連絡電話，摸彩券資料將配合實聯制留存14天，另宣導參加者攜帶手機並維持開機狀態，打招呼時以拱手代替握手。

苗栗清晨氣溫降至攝氏10度左右，但元旦升旗典禮現場湧入約3000人同歡，縣長徐耀昌致詞時問候現場鄉親，說到感覺「沒有這麼冷嘛？」，引起台下熱烈歡呼。

徐耀昌表示，回顧去年，在疫情的嚴峻影響下，國民健康及產業經濟，遭逢空前威脅，大家一起對抗疫情，讓苗栗處處有溫情。第三座親子公園「苑裡親子公園」，將於農曆年前啟用，用愛形塑世代共融的友善環境。

徐耀昌說，回顧過去6年，財政並不寬裕，縣府開源節流超過82億，累計減債已超過54億。引進台積電、力積電及上緯風電等國際大廠進駐苗栗縣，另外「國道一號增設造橋交流道工程」已獲得審議委員會核定通過，持續打造苗栗成為宜居宜遊的觀光科技大縣。

苗栗縣政府舉辦2021年元旦升旗典禮，建臺中學儀隊進場。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦2021年元旦升旗典禮，榮興客家採茶劇團帶來開場表演。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦2021年元旦升旗典禮，民眾投入抽獎券前需填寫姓名、電話，落實防疫實聯制。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦2021年元旦升旗典禮落實防疫實聯制，民眾排隊填寫資料。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦2021年元旦升旗典禮落實防疫實聯制，民眾排隊填寫資料。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦2021年元旦升旗典禮，婦人抽中液晶電視。（巫靜婷攝）

梁姓父親帶著4個小清晨5時45分就來參加元旦升旗典禮，希望新冠肺炎疫情早日退去，新年平安快樂。（巫靜婷攝）

(中時 )