迎接2021年，蔡英文總統上午元旦在總統府發表新年談話，總統表示，等疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。處理兩岸事務，我的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

總統談話指出，台灣所面對的，不僅僅是貿易問題。就像她去年不斷強調的，世界的局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局。

她說，必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服。

她指出，從全球戰略的角度來看，台灣的地位越發重要。兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。

她說，尤其，過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅。

她表示，再次重申，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。

她強調，2020結束了，但是新一年的到來，不會只是日曆翻過一頁。疫情不知何時才能收尾，連何時可以出國旅行，都還沒有答案。去年的不確定，延續到今年新的一年。

(中時 )