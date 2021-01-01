新北市土城區4位高中生今晚間在擺街堡路城林橋下烤肉、放鞭炮，準備慶祝跨年，未料卻在橋邊工寮瞄見一具男屍，嚇得當場尖叫，立刻報警。警方到場後，找到男子錢包、已確認身份，據了解該男子已離家2個月，11月曾在超商行竊，疑似因為經濟上的問題才會尋短。

一群高中生31日晚上9時許到土城區城林橋下烤肉慶祝跨年，有學生到溪邊取水時，驚見橋旁一處興建涼亭的工程，蓋著大型塑膠帆布的工地內，竟然有人上吊，嚇得立即報警處理。警方到現場，發現楊男遺體長蛆，明顯死亡至少5天以上，其身上身分證件，確認死者為28歲男子，已通知住鶯歌區的家屬趕往現場指認中。

死者被發現時陳屍在工寮內，現場有桌子踢倒的痕跡，且身邊沒有遺書，據《聯合新聞網》報導，死者11月還曾超商行竊食品被店員查獲，已離家兩個月，且橋下還有許多紙板及衣物，疑似經濟上的問題才會尋短。

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