今天派編不跟大家聊正妹，來聊聊週末來臨要帶正妹或是朋友們去哪裡嗨！這間位於信義區 Neo 19的特色酒吧「双喜 Cié Cié Taipei」可是派編的私藏推薦，當初就是衝著他超級美的創意調酒，所以拉著酒鬼朋友們一起去踩點！但你以為看點只有這樣嗎？那你就錯了！除了調酒以外，這邊還有水煙、雪茄可供選擇。最最最重要的是！竟然吃得到人氣美食「牛肉麵雞湯」還有「韓老二」啊！！！

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

双喜整體風格由中國風揉和古歐洲風格，色調給人一種遊走在香港老電影場景中的錯覺，卻同時保有年輕活力的時尚感。店內座位十分充足，重點是每個沙發位置都超寬敞，而且超級舒適，就算是一群朋友一起來也不怕太擠或是位置不夠喔！除了喝酒以外，這裡還有水煙跟雪茄讓大家作選擇，是不是超級適合週末想要放鬆小Chill一下的你啊？在寸土寸金的信義區，有這樣的大空間酒吧，真的是可遇不可求啊。

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

上次派編來的時候，有小嚐他們的各式調酒，因為派編是標準的「美幹拎」所以去酒吧都到處蹭人家點的調酒喝一口，自己點果汁，那天大概嚐到了四、五種調酒呢！對於酒精很敏感的我，喝下的瞬間完全被驚豔！因為他們家的調酒味道中和得超級完美，將酒精味道藏得超級好！先不多說，趕快來看一下菜單跟餐點吧！

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

沒錯你沒有看錯！菜單上就是有「牛肉麵雞湯」的紅燒半筋半肉麵還有「韓老二」的韓式辣雞佐起司！大家是不是酒吧喝酒喝一喝忽然肚子餓了的經驗啊？在双喜，你不用委屈自己的胃啦！超人氣排隊美食，讓你邊享受歡樂氣氛，邊享用品質保證的精緻餐食。除了食物以外，他們家的創意調酒也都超好喝！！！多種果香類調酒，還有許多超適合拿來把妹的夢幻調酒，如果你不知道要喝什麼。經典調酒表現也都在水準之上。

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

這款深受當天晚上的女性友人們喜愛，琴酒與菊花茶做結合搭配百香果及自製香蘭糖口感，酸酸甜甜又帶有淡淡花香，層次鮮明尾韻帶有些許馬告特別的辛香口感。這款很適合喜歡酸甜口感與花香味的你喔！入喉順口，完全可以當果汁喝，但小心別被他隱藏得很好的魔鬼騙啦！喝了還是會微醺，酒量不好的甚至是會醉的。

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

以伏特加為基底搭配白酒還有少見的蜜李酒，再配上接骨木花與葡萄，整體果香味十足，最後點綴打發蛋白霜讓整杯調酒口感綿密柔順！如果你不知道要點什麼，這杯你一定要嘗試看看！

除了以上介紹的兩款創意調酒以外，還有許多以水果或是飲品為主題的調酒。例如，巧妙利用貝禮詩奶酒的冬瓜情緣、日式風格感濃厚的擠壓紫蘇、甚至有少見的夏日風清酒調酒夏日假期！如果你鍾情於經典調酒酒譜，這裡的經典調酒或是純烈酒系列也表現得非常好，值得你來嚐嚐！

是不是充滿特色又讓人愛不釋手的一間酒吧呢？看到這邊派編都幫大家想好把妹的絕招啦！下次另一半或曖昧對象吵著要吃人氣美食的時候，你就跟他說「帶你去一個地方！不用排隊也能吃到人氣美食，而且還兩種願望一次滿足！」然後馬上把他帶來「双喜 Cié Cié Taipei」吧！這裡燈光美、氣氛佳還有超級好喝的調酒呢（酒精味道藏得超好，不敢喝酒的也能嘗試！），趕快列入你的口袋清單，下次約會就來這裡吧！

沉浸在老港片的氛圍 坐等排隊美食 「双喜 Cié Cié Taipei」（圖／BEEN蜂報提供）

(中時新聞網)