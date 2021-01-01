美魔女張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚10年，夫妻育有一對子女，不過張庭日前卻被傳出「捧肚走路」影片，她還被網指「庭姐肚子有情況」，讓50歲張庭疑懷第3胎的傳言瘋傳，對此，張庭雖然沒有正式對外回應，不過她日前曬出的影片中，也讓懷孕傳聞不攻自破。

張庭日前被陸網流出私下影片，還寫下：「庭姐肚子有情況」，影片中，張庭身穿寬鬆帽T、腳踩平底鞋，步伐緩慢的她手捧著肚子，也引發網瘋傳張庭是否真的肚皮有喜，而張庭則懶理外界謠言，她一如往常在微博曬影片。

張庭曬熱舞影片，她身材纖細，一雙鳥仔腳相當搶鏡。（圖／取材自張庭微博）

張庭在影片中大秀活力熱舞，她也寫下：「下雪降溫了，暖手暖身舞還不學起來」，只見張庭活潑地揮手、扭腰抖臀，看起來相當輕盈、有活力，而身穿緊身牛仔褲的張庭，一雙鳥仔腳相當纖細，完全看不出是懷有身孕，也讓她的懷孕傳聞不攻自破。

其實不只張庭身材備受矚目，老公林瑞陽日前也PO影片，他表情哀怨地向張庭抱怨，常被別人說胖，林瑞陽還反問老婆「妳會不會嫌棄我？」張庭則霸氣安慰老公「他們懂個屁啊」，還脫口說：「老公要嫁胖胖的，生活才會旺旺的！」

(中時新聞網)