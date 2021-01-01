最近 Off-white 較有存在感的就是與 Nike 合作的 Nike x Off-white Dunk Low 了，但在服飾方面好像沒有什麼大動作出擊，而在今日無預警發布跨界合作聯名消息，將與中國知名通訊軟體 WeChat 合作，推出聯名服飾單品，以不敗的潮流元素「丹寧」為題，打造街頭丹寧潮流，快來感受一下久違的 Off-white 獨特風味。

Off-White™服飾無聲無息？這不就來了嗎！（圖／BEEN蜂報提供）

Off-White™服飾無聲無息？這不就來了嗎！（圖／BEEN蜂報提供）

Off-White™服飾無聲無息？這不就來了嗎！（圖／BEEN蜂報提供）

本次與 WeChat 合作，看出 Off-white 想在華人地區開拓更多市場的野心，本次合作以丹寧為題，以「藍」、「白」為主色調，推出襯衫、牛仔褲、帽Tee 、皮帶、迷你無線耳機包、漁夫帽、肩背包等，其中最讓人驚艷的就是刷白潑漆的牛仔褲了，在不敗單品牛仔褲上，注入 Virgil 設計風格，熟悉的 Off-white 街頭風回來啦！本次的服飾單品、配件都相當百搭，卻又能夠在細節裡感受到滿滿的 Off-white 美學，入手幾項單品來做日常搭配相當不錯！Off-white™ x WeChat 合作聯名單品目前官方尚未釋出發售日程，大家在等待一下吧！

(中時新聞網)