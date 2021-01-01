揮別了宛如「惡靈惡靈」一般的多事之年，不少人更加期待2021年的到來，日本媒體「ananweb」發表一篇集「星座」、「生肖」及「血型」三大運勢為一體的文章，點名五大組合的人運勢超乎想像，可望在2021年一飛衝天。

第五名：天秤座＋生肖屬牛＋血型AB型

擅長與人打交道，知道自己該如何在人際關係中適時伸出援手的你，2020可能是艱難的一年。不過在2021年，你會漸漸清楚知道自己的定位，想要學習什麼或是應該學習什麼，因而確立起自身的目標，勇往向前，旁人也會對你刮目相看。

第四名：雙子座＋生肖屬牛＋血型O型

雙子座天生樂觀積極，加上屬牛的丑年，以及重視現實思維能力的O型人格，或許在2020年過得不太順遂，但是到了2021年，這些刻苦努力的成果都會慢慢逐步形成，人際關係也會大幅改善，記得要好好打點才行。

第三名：雙魚座＋生肖屬雞＋血型A型

2020年對你而言，所有努力就像打水漂一樣，辛苦播種，卻遲遲看不到收成，不過在2021年，此前的辛苦都能迎來大豐收，特別是在人際關係上，不僅能和身邊的人關係更進一步，也有更多機會結識新朋友，讓本來就特別容易受到關愛的你，好好充分發揮個人魅力的一年。

第二名：獅子座＋生肖屬蛇＋血型O型

堅守原則、不輕易退讓的你，在2020年裡，或許不太被周圍的人所認可，但其實也累積到一些贊同你的看法，這樣的回饋將在2021之中顯現，只要保持信念、不隨波逐流，並且繼續堅持著你的夢想，就能持續取得好運。

第一名：牡羊座＋生肖屬兔＋血型O型

或許你在2020年已經算是過得不錯了，不過2021年的運勢依舊持續看漲，你將突破舒適圈，憑藉大膽的想法和堅定的意念勇敢開拓新路，並且取得極大的成就，如果能在2021年卯足全力衝刺，可能會影響往後十幾年的人生。

(中時新聞網)