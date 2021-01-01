網路傳言「癌症患者不可吃菇類，主要因菇類太營養會滋養癌細胞而使病況加劇」，實際上真的是這樣嗎？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，菇類富含多醣體與膳食纖維，可適量食用有益健康；然而，若有痛風、高尿酸、或腎功能不良者建議可先諮詢營養師建議再食用，以免造成身體負擔。

廖嘉音營養師表示，罹癌確診後，無論是在抗癌期間或是休養期間，均衡攝取各類營養成分是非常重要的。根據研究指出，癌症患者中約有2成的死因為營養不良，而非疾病所致；由此可知，癌症患者營養攝取的重要性可見一斑。

廖嘉音營養師補充，無論是香菇、洋菇等菇類都含有豐富的多醣體成份，有助於增進身體免疫力；此外，菇類也富含膳食纖維，對於促進腸胃蠕動、緩解便秘亦有助益。若是在均衡、適量攝取的情況下，癌症患者可放心食用無虞。

菇類富含多醣體與膳食纖維，可適量食用有益健康。(圖/健談提供)

然而，廖營養師也提醒，由於菇類含有普林，若是有痛風病史、尿酸過高、或具有腎臟疾病者宜留心食用量；此外，由於抗癌期間身體通常較為虛弱，在採買時建議選擇無農藥殘留、無重金屬污染的食材，讓患者更能安心食用。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)