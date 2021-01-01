a strong performance from @Dsabonis11 to close out 2020 👏



25 PTS | 11 REB | 7 AST pic.twitter.com/FLBdy8133c — Indiana Pacers (@Pacers) December 31, 2020

《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，溜馬主力前鋒華倫將因左小腿線性骨折接受手術，將面臨無限期休兵結局，代表溜馬新球季又陷入傷兵危機，不過溜馬1日仍以119比99橫掃騎士，拿下本季第4勝(1敗)，看來暫拋華倫缺陣危機。

上季從太陽跳槽溜馬的華倫，進攻表現相當亮眼，上季場均19.8分更創生涯單季新高紀錄，沒想到他在本季才打4場，平均拿下15.5分、3.5籃板及1.3助攻，就突然宣告左腿開刀報銷，也讓溜馬有點措手不及，幸好他們「止血」也很快。

溜馬1日全隊6人得分上雙，其中以先發大前鋒沙波尼斯25分、11籃板及7助攻表現最佳，麥克戴摩替補拿下18分、9籃板，布羅格登17分，歐拉迪波16分、8助攻，透納14分，就連頂替華倫先發位置的阿隆哈勒戴也有12分進帳。

反觀同樣陷入主力前鋒傷痛缺陣危機的騎士，則以塞克斯頓28分最高，加蘭也有21分，德拉蒙11分、13籃板，小蘭斯10分、7籃板，可惜其他球員得分都沒上雙，看來少了「愛神」洛夫(右腿拉傷、缺陣3到4周)的騎士，進攻火力仍然稍嫌不足。

(中時 )