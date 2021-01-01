元旦升旗，盧秀燕新年新希望：台中蛻變、幸福倍增。

防疫如作戰，台中市元旦升旗典禮今年首度取消民眾進場，避免人潮群聚，只有市府團隊出席升旗，只以10分鐘即完成升旗典禮，迎接2021年新的一年，市長盧秀燕向市民許下新年新希望，繼續朝「富市台中，新好生活」目標邁進，全力讓「台中蛻變、幸福倍增」。

市府以民眾健康與防疫需求為優先考量，縮小規模舉行升旗典禮，但愛台灣、愛台中的熱情不變，市府團隊會持續努力為市民服務，讓「台中幸福動起來」，讓市民幸福有感。

2021年元旦升旗典禮，今日在台中市府前廣場舉行，因應防疫升級及強烈寒流來襲，市府以保護並體恤民眾健康，取消既定表演活動及民眾入場觀禮，宣導品發放也將改以其他方式辦理。

上午八時，盧秀燕率領市府局處首長參與，現場除設置體溫感測儀，對參加典禮首長及工作人員進行實聯制管制，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。

市府以民眾健康與防疫需求為優先考量，縮小規模舉行升旗典禮，但愛台灣、愛台中的熱情不變，市府團隊會持續努力為市民服務，讓「台中幸福動起來」，讓市民幸福有感。

今年是大台中縣市合併十周年，盧秀燕強調，將投入更多的經費推進公共建設與增進社會福利，均衡山、海、屯、都等4大區城發展，使大台中在經濟、社福、交通及建設等各方面確實達到加乘效果，資源互補共享，提升城市競爭力。

盧秀燕表示，今年全球面臨疫情嚴峻挑戰，台中市超前部署推動許多防疫振興措施，並協助市民度過難關，在市府開源節流及調度下，台中年舉債數大幅下降一半，化解財政危機；市府團隊努力進行大小建設，推動「台中富市3」經濟發展三大策略，創辦購物節帶動消費商機，對於企業投資、創造就業機會、提升觀光能量。

對民眾關注的空品，盧秀燕表示，市民最在意的空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略，改善空汙，打造低碳交通，啟動「雙十公車優惠政策」、「iBike2.0三倍增計畫」，對於百座公園進行「台中美樂地計畫」，啟動「太陽光電三倍增計畫」，以及持續進行「道路燙平」，努力打造幸福好城市。

她上任後推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，成立青年事務專責單位、社會住宅興建計畫等多元措施，打造友善青年居住環境，針對長者關懷，2019年7月追加預算恢復老人健保補助，增加老人關懷據點數為全國第一，加碼敬老愛心卡的計程車車資補助提高為85元。

今年更將增加預算推動長照計畫，不只希望讓台中長輩經濟負擔更輕，更希望讓台中市民「幸福倍增」，感受大台中宜居好生活。

台中市元旦升旗典禮僅市府團隊出席，只以10分鐘即完成升旗典禮。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，市府團隊會持續努力為市民服務，讓「台中幸福動起來」，讓市民幸福有感。（盧金足攝）

因應防疫升級及強烈寒流來襲，市府取消既定表演活動及民眾入場觀禮，不見以往上萬人進場情況。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕向市民許下新年新希望，繼續朝「富市台中，新好生活」目標邁進，全力讓「台中蛻變、幸福倍增」。（盧金足攝）

因應防疫升級及強烈寒流來襲，市府取消既定表演活動及民眾入場觀禮，不見以往上萬人進場情況。（盧金足攝）

(中時 )