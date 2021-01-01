根據國道即時路況顯示，截至今天早上8時路況大致順暢。高公局預估今天的交通量為115百萬車公里，早上國1南向楊梅-新竹系統等6路段恐將車多壅塞。

今天是元旦假期首日，根據國道即時路況顯示，截至早上8時，國道路況大致良好，高公局也說截至今天早上7時，交通量為14.1百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局表示，研判今天上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山- 大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局說，今天相關疏導措施包含早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、凌晨0時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

昨天的車流狀況部分，高公局說，昨天全日交通量為107百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.2倍；國5交通量為3.0百萬車公里，為平日年平均2.4百萬車公里的1.25倍。

雪隧南向通過交通量4.46萬輛次，較109年端午節連假前一天4.16萬輛次增加7%。昨天路況除國5南向石碇至頭城路段在今天凌晨0時逐漸紓解外，其餘路段在昨天晚間9時後行車大致順暢。

高公局提醒，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

連假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5 、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：張芷瑄）1100101

(中央社)