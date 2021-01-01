殯葬天王、龍巖集團創辦人李世聰驚傳罹患神經膠質細胞瘤，是腦瘤中的一種，熟悉內情人士透露，現年60歲的李世聰，其腦瘤已是第四期，入住台大醫院約兩個月，之前已開完刀，現正在做標靶治療，情況不是很好。

60歲的李世聰去年11月底才因涉嫌挪用公款案到北檢出庭，據透露，那時李世聰已確診罹患神經膠質細胞瘤。知情人士說，李世聰之前曾經中風過，一年多前又出現狀況，就醫時初判又是小中風，但不適症狀一直沒改善，進一步檢查才發現罹患神經膠質細胞瘤第四期。

消息管道說，李世聰確診後曾開刀，現在做標靶治療，但情況不是很好，住院近兩個月，目前也還在台大住院中。

神經膠質細胞瘤依其惡性度區分為1到4級，其中第4級又稱「神經膠質母細胞瘤」，最為惡性，作家李敖和政論節目名嘴陳立宏都因此病離世。

而《中時新聞網》也試圖聯絡龍巖集團，但目前尚未聯絡上。

(中時新聞網)