歌手張韶涵近年把演藝重心轉往大陸，也連登好幾個陸綜累積出高人氣，跨年更是選擇登上浙江衛視的跨年晚會， 一連演唱多首經典歌曲，包括《夢裡花》、《香水百合》與《淋雨一直走》，讓全場跟著大合唱，然而卻有網友發現，表演過程中，張韶涵疑似走音，頓時掀起討論。

張韶涵出道多年，歌唱實力有目共睹，她也不畏寒冷天氣，在浙江衛視的跨年晚會開唱，演唱三首歌《夢裡花》、《香水百合》與《淋雨一直走》，舞台設計更是經過精心設計，是一朵巨大的花，然而不少網友看了直播演出後都十分困惑，發現張韶涵竟然大走音。

不少網友留言直呼，「張韶涵是冷到跑調了嗎？我以為是改編了歌曲，結果最後一首不對勁的好厲害，畢竟之前一直循環淋雨一直走」、「跑調這麼狠嗎？還是說故意改調的？聽完我震驚了！是我記錯原調嗎」、「怎麼感覺張韶涵在浙江衛視跨年晚會上三首歌都跑了」。

張韶涵在跨年晚會上的表現疑似失常。（圖/翻攝自微博）

也有粉絲跳出來為張韶涵辯解，當時她所演唱的是演唱會版，因此和錄音本來就有差，「如果說是跑調，那這個調跑的也太圓潤了，就像精心策劃的一樣，<淋雨>三處明顯的改編附贈結尾高音」「如果說是跑調，那這個調跑的也太圓潤了，就像精心策劃的一樣，<淋雨>三處明顯的改編附贈結尾高音。

(中時新聞網)