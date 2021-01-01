一對情侶日前到奧地利的法爾克特山（Falkert）爬山，男友在登頂時突然向女友求婚，沒想到女友答應後竟不慎失足從200公尺高的懸崖墜落，他當下伸手捉住對方手臂，竟也跟著跌落，所幸女友最後摔在雪地上昏迷，而他也僅摔落15公尺卡在岩壁中，2人最後都被救起無大礙。

根據《鏡報》報導，27歲的該男友日前帶著32歲女友到奧地利克恩頓州的法爾克特山（Falkert）爬山，他決定在登頂時向對方求婚，不料女友剛答應後竟不慎跌落200公尺的山崖，他當下見狀馬上伸手抓住對方，卻也跟著一同墜落，所幸女友最後跌至雪地上，緩衝了撞擊力，他則摔落15公尺後就緊抓岩壁。

女友最後昏迷於附近湖邊岩石地，直到登山客路過才趕忙叫醒她，將她安置到安全處所並通報救難隊，而男子則是被卡在絕壁內，待救難隊確認好受困位置後，便立刻出動直升機搶救。2人送醫後均無大礙。

當地警方表示，這對情侶相當幸運，女友從近200公尺的高處跌落在有許多岩石的地面，若是當天沒有下雪，結果可能就完全不同了。

(中時新聞網)