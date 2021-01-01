「兒時家貧，常盼著有人拉我們一把，現在可以手心向下，感覺很好！」15歲就開始推攤車賣飲料，網紅「凱莉莎」曾是電視台購物專家，如今經營團購生意有成，陳美臻長期捐助公益，連續2年為台南市親自行善會歲末關懷戶籌募物資過好年、幫偏鄉學校募圖書資源，「付出，讓我成為更有溫度的人！」

陳美臻說，父母從事殺雞為業，經濟條件不好，一家六口擠在租來的矮平房，4個小孩放學就要燒柴煮水，輪流洗澡，也因家裡無力負擔，她沒能完成國中學業，15歲就輟學推著攤車賣飲料，16歲到外地工作，因未成年沒人敢雇用，她只好謊報姊姊的名字打工，熬了2年「我不是我」的日子。

日後結婚懷孕，她為兼顧賺錢跟陪小孩，開始在網路做團購生意，八八風災時，當時她手頭雖沒什麼錢，但目睹小林村滅村驚駭畫面，號召網友一起捐物資，成為奉獻公益的開端。

3、4年前，她得知一名網友親戚未成年生雙胞胎卻無力撫養，她捐錢之外，輾轉找上台南市親自行善會協助後續關懷，搭起雙方結緣橋梁。此後，只要親自行善會急需物資，她二話不說就在臉書昭告親友、粉絲，不論募錢、募物資，屢屢寫下30分鐘就募款達標紀錄。

連續2年來，台南市親自行善會於歲末幫關懷戶籌募物資之餘，也希望讓關懷戶過好年，募集棉被、麥片、藥膳烏骨雞等生活物品。她說，小時候雖未能如願盼到別人拉自己一把，但苦盡甘來，更懂得手心向下，是一種幸福，期許自己當一個有溫度的人，幫助有需要的人。

(中時 )