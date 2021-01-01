新北市取消29區元旦升旗典禮，今在側門由市長侯友宜帶領所有局處首長與區長舉辦小型典禮。（葉德正攝）

新北市取消29區元旦升旗典禮，今在側門由市長侯友宜帶領所有局處首長與區長舉辦小型典禮，侯友宜說，感謝疫情嚴峻時刻，市民與市府團隊、民意代表共體時艱做好防疫，才能度過2020疫情，大家嚴格遵守防疫一定能夠度過難關，他也說，新北身為全台最大城市，「要做大市、也要做大事」，未來10年一定讓新北大幅改變，新北會更好。

新北市元旦升旗典禮1日上午8時在市府東側廣場舉辦，由侯友宜與東奧選手湯智鈞、雷千瑩、鄭先知與林郁婷領唱國歌；現場還有智光商工儀隊花式操槍，亮麗表演讓人眼睛為之一亮。

侯友宜表示，今年元旦升旗雖因疫情縮小規模，但愛國熱忱的心始終不變，活動以「安居樂業10現願景」為精神標語，扣合新北改制十年後市民對未來有更深的想望與期待，市府團隊值此關鍵時刻，「一定要隨時做好準備，勇於承擔，接受各種挑戰，新北做大市，也要做大事。」

侯友宜致詞時也說，面對防疫愛國家愛土地的心永不變 ，看著國旗冉冉上升非常熱血，希望能守護台灣土地安居樂業過一個好日子，大家團結在一起嚴格遵守防疫，一定可以度過疫情，讓經濟繁榮跟國際競爭。

被問到為何不去參加黨中央升旗典禮，侯友宜說，感謝每個地方都用隆重心情看待中華民國升旗典禮，不管黨中央、總統府，都無比高興的心情迎接嶄新的一天，大家一起合作捍衛中華民國，守護台灣人民這塊寶地。

民政局長柯慶忠表示，今年新北因應疫情日趨嚴峻，活動不開放民眾參與改以線上直播方式與民眾互動，現場除量測體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩及實名制造冊掌握與會人員，也透過人數管制確保社交安全距離。

(中時 )