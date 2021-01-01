立法院24日表決萊豬行政命令，綠委劉建國、林淑芬、江永昌3人卻在表決中棄權，黨團決議將這3人停權3年、罰款3萬元，再送中評會處理，遭外界質疑黨意大過民意。對此，同黨立委管碧玲表示，「黨絕對才是捍衛國家最大利益」，這些「叛逆小子」的作為不應再忍受，此話讓許多網友驚呆，都到管的臉書「朝聖」譏諷，這不是共產黨文宣文章嗎，民進黨不演了，真敢講！

對於林淑芬、劉建國和江永昌的懲處，管碧玲31日在臉書直接表明是「叛逆小子」，並稱「這次，我們在成長茁壯的時刻，為什麼不再忍耐容受？為什麼在這個時候，我們要終結『民進黨可以容忍叛逆小子』的歷史」？

管碧玲更表示，黨在此時，處境艱辛：開放萊豬，管理的效率建立了非常嚴格的標準，行政團隊防疫、萊豬兩個擔子沈重無比；藍營用罷韓的怨氣做基礎，用罷萊委的手段企圖罷免綁公投，立委同仁耗盡心力之後，要跟著黨再煎熬下去，行政院與立法院的同仁們，面對的艱難，因為「叛逆小子」的投票和論述，雪上加霜自不在話下。

管碧玲直言，這次投票，她認為只是「叛逆小子」的作為，「黨絕對才是捍衛國家最大利益、忍辱負重的良心！人民會支持我們」！

管碧玲這篇文章一出，下方湧入大批網友朝聖，「不看名字還以為哪個共產黨代表的發言」、「我看了三小，我還以為是共產黨文宣，原來是民進黨啊」、「哇靠！我整個下巴都要掉下來了，這是共產黨的文章吧」、「我來朝聖，笑死」、「天大地大不如黨的恩情大，請問這是央視的文章嗎」、「來看黨的旨意」、「我們要聽從黨的領導，效忠黨」。

網友留言。（摘自管碧玲臉書）

批踢踢網友也直言，「黨意最大，民意跟屎沒兩樣」、「叛逆小子？那背叛民意的萊委是殺洨」、「國家最大利益就是腿開開給萊豬插進來」、「黨是天、黨是地、黨是我們親愛的母親」、「立委有臉說這種話，切腹吧」、「背叛黨是叛逆，背叛人民呢」、「DPP整個崩壞啦！以前還有熱血，現在就別說了」、「黨才是國家的核心利益，真敢講」。

(中時新聞網)