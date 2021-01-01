蔡英文總統2021新年談話內容，府方人士表示，總統用「如常生活」四個字，總結2020，展望2021；但2020年的「如常生活」是全體台灣人創造的「台灣奇蹟」。但是2021年的「如常生活」，是延續穩固2020年的「台灣奇蹟」，更是執政團隊在面對後疫情時代的挑戰與最重要責任。

府方人士分析總統今談話內容指出，總統提到「如常生活」，要照顧更多人民，更要說到做到，強調2021年「如常生活的國家責任」，與全民共享6項近期的施政訊息。若仔細觀察，更是呼應了2020年的新年談話，經過一年，不止是「說到做到」，更是回應蔡英文自己說的「每一年，受到政府照顧的人都要更多」。

他舉例，如去年元旦談話提到南迴鐵路電氣化通車、基本工資第5調漲、農民退休金制度上路、育兒政策、「放大Taiwan」的新版護照、期許「每一年，受到政府照顧的人都要更多」，因此今年的談話中，總統強調，今年要在全國興建15,000戶社會住宅，「居住正義」的落實也跨出一大步。

他說，總統這次也提到，執政邁向第五年，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局；對美豬美牛開放議題，用最謙卑的心情請國人體諒，沒有迴避，也主動提起。

針對兩岸，他說，「面對兩岸關係，沒有口號，只有堅定原則、務實處理」；對照中國過去一整年在台海及區域周邊的軍事動作頻頻，強調的是，台灣是負責任的區域行為者，而且從更務實的、共同解決問題的層面出發，等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，「增進理解、減少誤解」。

他指出，總統這次延續2020國慶談話，首次在新年談話以英文與世界對話，再次傳達「世界的台灣」訊息；至於大家對於蔡英文國慶演講引用謝銘祐《路》的歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」依然印象深刻，蔡英文今天則是透過新年談話，與全世界共同期許「只要有光在、有水在，有縫隙的地方，就可以長出希望的玫瑰」。

(中時 )