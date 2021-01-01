雖然新冠疫情即將進入冬天戰場，但隨著農曆年節即將到來，許多民眾仍有出國需求，必須到醫院進行新冠肺炎自費篩檢，不少民眾看到將近7000元的檢驗費用不禁直呼：「好貴！」

尤其香港從12月起大幅調降新冠肺炎檢測費用，從原本大約1500元港幣(約新台幣5000多元)，降至240元港幣（約新台幣890元）；而中國大陸檢測費更加便宜，但每個區域檢測費不同，最便宜僅需人民幣120元(約新台幣510元)，最貴的則需1200多元，而南韓的檢驗費用約台幣4000元左右，雖然價錢相差甚多，但所做的檢測卻都是PCR核酸檢驗，以台灣7000元跟大陸510元相比，足足差了13倍！

為什麼檢驗費用差這麼多？根據檢驗廠商私下透露，一般來說，檢測費用中有40%爲成本費用，主要是人力成本和運輸成本、防護成本，包括醫護人員費用、全套防護衣費用，每做一個人次就必須換一套衣服，光是整套防護衣成本就要將近2000元。

指揮中心表示，新冠肺炎的自費檢驗費用，是依醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之」，其中非屬健保給付項目，直轄市、縣市主管機關應衡酌醫用者意見，參考醫院提供之醫療設施水準、成本分析與市場行情等資料，依審查程序據以核定。目前全國84家自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7000元居多數。

指揮中心指出，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（折合新臺幣約7100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（折合新臺幣約5000至7600元）；日本自費檢驗費用約為日幣25000至50000元不等（折合新臺幣約7000至14000元）。

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(中時新聞網)