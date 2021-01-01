無視武切維奇(左)、貝肯兩名魔術球員包夾，七六人中鋒恩比德仍然強勢上籃。(美聯社)

聯盟本季唯一還沒輸過球的魔術，卻在自家主場跌了一大跤！七六人1日靠著恩比德、塞斯柯瑞與托必亞斯哈里斯3人得分都破20，最後以116比92痛宰魔術，除了拿下本季第4勝(1敗)，更中止魔術開季4連勝，也讓他們唯一不敗之身破功。

七六人從一開賽就表現強勢，完全不像作客模樣，打完首節，就取得38比22大幅領先，甚至打完上半場，就把比分變成75比40的誇張差距，完全就把魔術防守當作空氣，也讓魔術下半場早早宣告放棄，比賽很快進入難看的垃圾時間。

魔術在主場慘敗主因，在於他們內線阻擋不了恩比德，外圍又遭塞斯柯瑞與哈里斯兩人猛轟，恩比德拿下21分、9籃板，塞斯柯瑞投進5顆三分球，也拿21分，哈里斯進帳20分，班西蒙斯9分、8助攻與10籃板，更投進本季首顆三分球。

魔術以先發中鋒武切維奇19分、10籃板及3助攻表現較佳，柯爾安東尼替補拿下16分，貝肯與卡特威廉斯各有10分，先發大前鋒阿隆戈登表現相當低迷，全場投8中1，含三分球投4中0，只拿6分、3籃板，當屬魔術苦吞本季首敗的頭號罪人。

(中時 )