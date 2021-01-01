台中市長盧秀燕表示，因應防疫，今天元旦升旗典禮用直播的方式，向市民朋友們拜年，祝福大家新年快樂，祝福新的一年國泰民安、我們城市安全市民健康。（盧金足攝）

中央從1月1日起開放含有萊克多巴胺的美豬進口，但對多個縣市自訂瘦肉精零檢出的地方食安自治條例，視為無效。台中市長盧秀燕1日在元旦升旗典禮受訪時強調，「中央對於瘦肉精好放水，但是台中市不會，我們仍然會守護市民的健康」，積極查緝萊豬，落實城市的安全，「這是市民對我們的期待，也是我們的職責所在」。

盧秀燕表示，因應防疫，今天元旦升旗典禮用直播的方式，在民國110年的第一天，要向市民朋友們拜年，祝福大家新年快樂，祝福新的一年國泰民安、城市安全市民健康。

對於對於行政院宣告地方食安自治條例部分條文無效，台中市如何為豬肉安全把關？盧秀燕表達強硬立場指出，中央對於瘦肉精放水，但是台中市不會，台中市仍然會守護市民的健康，積極查緝，我們一定要落實城市的安全，這是市民對我們的期待，也是我們的職責所在。

中央從元旦起開放萊豬進口，規定豬肉及其相關產製品應清楚標示原產地，盧秀燕在元旦升旗後，也立即率隊至大賣場抽查，守護消費者健康。

此外，美國在台協會在臉書公布2020年度回顧影片，影片中該協會處長酈英傑以中文說明台美關係的進展，影片中也貼出酈英傑與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等直轄市長的合影，獨漏日前與AIT會面，提及反萊豬進口的台中市長盧秀燕，引起聯想。

對此，盧秀燕說，「對於他國的事物，我們沒有評論表示尊重」，市府表示，樂見台美關係正常發展與交流，尊重AIT的做法。

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(中時 )