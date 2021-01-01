華爾街在2020年歷經新冠疫情和股災最動盪的一年，道瓊、標普500指數封關日持續創高，漲幅分別為0.65%和0.26%。而受到國內投資人關注的台積電、聯電ADR在今年最後一個交易兩樣情，分別小漲 0.13%和下跌2.6%。

隨著2020年初新冠病毒肆虐全球，美股市場跌宕起伏，各國被迫祭出防疫限制措施，導致經濟活動陷入停頓，美股在2月和 3月急劇崩跌，並觸發數次熔斷。3月9日、3月12日、3月16日、3月18日，美股在10天內經歷4次熔斷的史上紀錄。

隨著聯準會採取無限QE（量化寬鬆）政策，並宣布降息到近零利率，加上美國政府持續推出刺激法案、發放民眾紓困金等措施提振經濟，帶動美股自3月下旬觸底反彈，而近期幾款新疫苗陸續問世，再度激勵美股頻創歷史新高。

整個2020年，道瓊指數累計上漲7.3%，標普500指數上漲16.3%，那斯達克指數飆漲43.6%最兇猛，創下2009 年以來最佳年度表現。

ING宏觀研究環球主管Carsten Brzeski表示，今年整體來看，決策官員放水「淹沒黑天鵝」，近期數周股市上漲反映對2021年的樂觀情緒，市場憧憬將出現同步的經濟復甦。

周四（31日）2020年封關，美股四大指數全面上漲，道瓊工業指數上漲196.92點（或0.65%），收在30606.48點；標準普爾500指數上漲24.03點（或0.64%），收在3756.07點；那斯達克指數上漲18.28點（或0.14%），收在12888.28點；費城半導體指數上漲 11.73 點（或 0.42%），收在 2795.50點。

科技五大天王漲跌互見。蘋果下跌 0.77%；臉書上漲 0.47%；Alphabet 上漲 0.94%；亞馬遜下跌 0.88%；微軟上漲 0.33%。

費半指數成分股漲跌互見。美光、高通分別上漲4.53%和1.59%；英特爾上漲2.19%；超微（AMD）與輝達（NVIDIA）大約下跌0.6%左右。台股ADR也不同調，台積電ADR上漲0.13%，至每股 109.04美元，續創新高，聯電ADR下跌2.6%。

(中時新聞網)