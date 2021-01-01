救護人員將長輩救出，並送往彰化基督教醫院急救，火勢很快撲滅，詳細的起火原因仍有待調查釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

元旦清晨彰化市公園路一棟透天厝老宅發生火警，造成獨居在內的長者，全身有50％的2度燒燙傷，救護人員已將長輩救出，並送往彰化基督教醫院急救，火勢很快撲滅，詳細的起火原因仍有待調查釐清。

彰化縣消防局表示，今天清晨7點20分左右獲報，位在彰化市公園巷弄某老宅發生火警，68歲的張姓老翁獨居在此，他表示起床時發現2樓竄出火苗，濃煙密布，他趕緊報警求救，警消出動3個分隊以及各式車輛15部，一共30多人前往搶救。

消防員表示，火勢很快就蔓延整個２樓房間，一下就將２樓整層燒個精光，趕到現場時，拉起水線灌救，將1、2樓曾隔開，才讓火勢沒有蔓延下來到1樓，最後順利救出老翁，但老翁受困時有在內進行滅火動作，導致他全身多處燒燙傷。

消防員說，老翁送醫時意識還算清醒，他表示起火點在寢室，但怎麼起火的他不曉得，現場大約30分鐘就控制火勢，初估燃燒面積大約20平方公尺，而詳細的起火原因，仍有待後續進一步調查釐清。

老翁送醫時意識還算清醒，他表示起火點在寢室，但怎麼起火的他不曉得，初估燃燒面積大約20平方公尺。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

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