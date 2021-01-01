世界第一美女 19歲女兵有百萬粉絲 10:042021/01/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以色列女兵在耶路撒冷的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪碧兒（Yael Shelbia） 訂閱影音： 中時新聞網 不必沒完沒了地問魔鏡，雪碧兒（Yael Shelbia）已獲得美國電影評論網TC Candler肯定，在2020年百大最美臉蛋排行榜上封后。 據《以色列時報》（The Times of Israel）和《紐約郵報》（New York Post）報導，這位正在以色列空軍服義務役的19歲美女說，她這輩子從沒得過第一名，知道這結果真的很讚。 雪碧兒（Yael Shelbia） 美國TC Candler電影評論網2020年百大最美臉蛋排行榜 疫情中迎接新年 首爾零星民眾聚集鐘閣無聲倒數 2歲女童肚子餓「下秒外送員上門」 網看傻：還會用折扣 (中時新聞網) #美女 #第一 #以色列 #女兵 #臉蛋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清純女星禮服深V洩雪乳 轉身背部全裸引暴動 07:302021/01/01 名人 頑童MJ116台中麗寶唱壓軸 5566合體跨年送回憶殺 04:102021/01/01 娛樂新聞 台中跨年首度線上直播 盧秀燕晚上水湳陪倒數「犇向幸福」！ 05:292021/01/01 生活 加工處核准三案 總投資逾19億 04:102021/01/01 產業．科技 義大跨年值勤 仁武警設置粉鳥補給站 員警直呼「足感心」 03:282021/01/01 社會 新北186業者宣示使用台灣豬 04:102021/01/01 地方新聞 《愛的迫降》成真 玄彬、孫藝珍密戀8個月 09:322021/01/01 娛樂 2021挑戰多 全球體壇重開機 04:102021/01/01 運動天地 雲層太厚 墾丁龍磐草原第一道曙光又槓龜 08:142021/01/01 生活 護肚爆懷第3胎？50歲張庭扭腰抖臀熱舞 真實身材現形 09:142021/01/01 娛樂 拎寶格麗蛇頭鎖釦包曬美照 星二代隔空較勁 04:102021/01/01 時尚消費 國際熱門新聞 山頂求婚變悲劇 女友點頭後墜200公尺懸崖 男救援摔落骨折 - 國際 114年來首次！紐約時代廣場 現場零觀眾跨年 - 國際 拜登上台能聯手盟友對陸強硬？華爾街日報：沒這麼簡單 - 國際 世界第一美女 19歲女兵有百萬粉絲 - 開眼界 慾火難忍！護理大膽脫防護衣 在病房激戰確診男 下場慘了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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