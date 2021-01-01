雪碧兒（Yael Shelbia）

不必沒完沒了地問魔鏡，雪碧兒（Yael Shelbia）已獲得美國電影評論網TC Candler肯定，在2020年百大最美臉蛋排行榜上封后。

據《以色列時報》（The Times of Israel）和《紐約郵報》（New York Post）報導，這位正在以色列空軍服義務役的19歲美女說，她這輩子從沒得過第一名，知道這結果真的很讚。

雪碧兒（Yael Shelbia）

美國TC Candler電影評論網2020年百大最美臉蛋排行榜

(中時新聞網)