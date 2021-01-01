2021年到來，總統府元旦升旗典禮今天一早也照例舉行，前總統陳水扁卻感嘆，每年元旦升旗，總讓他內心百感交集，他說，自己一直在想一件事，那就是「我們的國旗，何時可以升的又高又遠，讓全宇宙都看得到台灣？」，他相信台灣一定做得到。

蔡英文總統、副總統賴清德、台北市長柯文哲等一同出席。（杜宜諳攝）

中華民國110年元旦今(1日)早上在總統府前舉行，蔡英文總統與賴清德副總統持國旗出席，台北市長柯文哲也一同出席升旗典禮，並在國軍基層楷模代表及扶輪社合唱團的領唱下齊唱國歌。

陳水扁昨天先是在臉書發文提及台灣自1996年以來的24年的跨年史，除了提到自己在市長任內，舉辦了台灣史上第一場大型跨年晚會，也祝國人同胞「2021年新年快樂」。

阿扁臉書。(圖/翻攝自 阿扁臉書)

對於今早舉行的元旦升旗典禮，他也有感而發在臉書提到，每年的總統府升旗典禮，他從台北市長任內就開始參加，總是百感交集。他稱，所謂的總統府「高層人士」不是總統、副總統或秘書長，而是每天在尖塔負責升旗的憲兵。

阿扁也提到，當國旗歌伴隨著國旗緩緩上升，他一直在想，什麼時候「我們的國旗」，可以升得又高又遠？升到宇宙最高點，讓全宇宙都看得到台灣，相信台灣，一定做得到。

網友們也留言祝陳水扁新年快樂，「祝福2021新年愉快」、「世事如棋局局變」。

由陳水扁新勇哥物語發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)