紫南宮發送第一波錢母，民眾大排長龍！（民眾提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮紫南宮元旦發送第一波招財錢母，雖然防疫期間加上寒流來襲，仍然吸引民眾大排長龍，一大早人潮就長達7公里，預計發出6萬枚錢母；紫南宮主委莊秋安表示，因防疫考量，錢母提前發放，而且只送銀色錢母，至於精裝版套幣，將會不定期發放。

莊秋安表示，今年所有領取錢母的民眾，都必須全程戴口罩，並且拉開排隊的距離；而且在廟裡和服務中心，都裝設熱顯像儀，民眾發燒會自動感應並且發出警報聲響，再經過手動測試體溫後，如果確定是發燒就不能進入。

雖然寒流來襲，但是在30日晚上11點多，就有民眾到廟埕旁邊排隊，拔得頭籌的是來自彰化的林先生，他認為領錢母比跨年還要有意義，所以就提前到紫南宮排隊，而且搶得頭香讓他很開心！

莊秋安表示，今年元旦只發送銀色錢母，準備的數量比去年還多，民眾在上午11點之前排隊，一定可以領到錢母。

莊秋安表示，精裝版錢母套幣丶金色錢母和項鍊，將來會以民眾身分證號碼末碼、生日等方式，不定期發送，請民眾密切注意官網及現場廣播發布訊息。

紫南宮防疫，裝設熱顯像儀偵測民眾體溫。（廖志晃攝）

紫南宮元旦發錢母，廟埕人聲鼎沸！（廖志晃攝）

(中時 )