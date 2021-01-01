新冠肺炎本土疫情日前再起，衛福部長陳時中證實英國變種病毒已經入侵台灣引發民眾心驚，各縣市為此紛紛取消跨年活動，但台北市長柯文哲31日仍決定照辦跨年，引起熱議，但究竟為何堅持辦跨年？藥師林士峰認為，柯市長控制冒險的風險，來自於「平常的訓練有素」以及「準確科學數據」是可能原因。

柯文哲昨(31日)宣布跨年晚會照常舉辦，他表示，雖然國外疫情相當嚴峻，但到目前為止台灣沒有社區感染證據。而前一晚也和衛福部長陳時中確認台灣疫情沒有新的變化，並無社區感染案例，紐西蘭機師案例也過監測期。他並指出，市府團隊花12小時蒐集資料，每個局處在當天早上晨會把資料報告一遍，再做綜合判斷，集體決策思考模式，能做較精準決策。

柯文哲為何在台北辦跨年 藥師爆2可能原因。圖為 台北跨年活動，101放煙火。(圖/本報資料照，吳康瑋攝)

藥師林士峰31日晚間在臉書發文分析「台北開放跨年」風險，他指出，COVID-19造成的社會損傷及付出的社會資源消耗與颱風假相比，兩種情況完全不能類比。

林士峰坦言，他和柯文哲同為醫療專業出身，非常的講究科學證據，任何事情都一定有其風險存在，對於疫情辦不辦跨年，他相信柯市長也能清楚的感受辦跨年活動，是逆風的決定。但若數據為真，顯示台灣並不存在社區感染的風險狀態，既然如此，自然沒有停辦的理由。

他個人認為，一個社會的進步，往往都是這些勇於冒險性格的人帶動的，大家應該「傾向於鼓勵勇於創新，肯於冒險的人」，他強調，冒險並不是盲目的決定，但控制冒險帶來的風險，來自於平常的訓練有素以及科學數據分析。

對於台北市柯文哲開放跨年的網友觀點： 一場獲利有限、損失無限的跨年晚會，中央跟跟不停辦的縣市首長為何要賭著辦？ 真的利大於弊嗎？還是弊大於利 今天萬一好死不死就有人確診案例在現場呢（這機率不是0） 後續的疫情擴散風險及要支出的成本會有多大... 由藥師林士峰發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)