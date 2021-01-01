太平山上一片銀白色的景色，十分迷人。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

太平山上一片銀白色的景色，民眾看了興奮不已。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

太平山下雪了！今上午9時左右，當地氣溫為零下三度，宜蘭太平山的「山毛櫸步道」後段開始飄雪，但因為水氣沒能補充，雪只下了大約30分鐘，但仍讓現場的旅客興奮不已。

霸王級寒流持續發威，大批遊客跨完年，就立即開車去太平山，不過天候條件不佳，因此太平山並未有新年曙光的壯麗景象，早晨也未下雪，但遊客們看到霧淞打造出的銀白色景象，依舊興奮到不行。

太平山國家森林遊樂區雖在清晨3點20分就提早開園，但此時從園區入口處等著排隊的車流已經長達將近4公里，許多遊客在車上等待的同時，也紛紛跑到太平山國家森林遊樂區的官網留言，眾人彼此交換追雪、看新年日出的心得。

民眾好不容易到了山上，立刻被眼前絕美的銀白色世界震撼，大家都相當興奮不已。有民眾受訪時笑說，她們是專程衝到太平山上慶祝30歲的生日，並等待曙光的來臨。

上午將近9點時，太平山終於傳來下雪的消息，園區工作人員回報說，山毛櫸步道的後段開始飄雪，消息一傳開，遊客們開心大喊「終於下雪了！」上山追雪的熱情再度充滿全身，但因水氣沒能補充，這場雪只維持了約30分鐘而已。

後因上山遊客越來越多，太平山國家森林遊樂區在上午9點30分開始啟動動態車輛管制措施，園區內車輛已達1000輛，因此須有車輛開出，才能再放車輛進入，想上山的人恐要很有耐心，此外，太平山莊周邊的結霜已陸續融化，預估午後就會消退。

而太平山國家森林遊樂區的臉書粉專也分享山毛櫸步道的即時美照後，也引發網友熱議，「好美的銀白世界」、「來自太平山上的祝福，一年美好的開始」。

太平山上一片銀白色的景色，十分迷人。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

(中時新聞網)