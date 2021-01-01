小恐龍出沒！苗栗公館驚見疑似遭棄養的綠鬣蜥。

苗栗縣公館鄉昨日有民眾在住家附近樹上，發現外來入侵種「綠鬣蜥」，緊急通報縣府，農業處派員將綠鬣蜥帶回安置，預計今日執行安樂死，並表示飼養綠鬣蜥必須登記，綠鬣蜥繁殖速度快，呼籲民眾若在野外發現綠鬣蜥，必須趕緊通報縣府或打1999，自然生態保育科將派員移除處置。

外來入侵種綠鬣蜥外表酷似「小恐龍」，近來因遭民眾棄養，從台灣南部開始氾濫，不料苗栗縣公館鄉昨日也傳出綠鬣蜥出沒，民眾在臉書上PO文要大家注意住家附近樹上是否有綠鬣蜥，並貼出2張綠鬣蜥四肢遭膠帶綑綁的照片，表示「小恐龍已送給動保處抓走了」。

消息一出引起熱烈討論，網友紛紛驚呼「苗栗竟然也有了」。農業處副處長陳樹義1日證實去年12月31日上午，自然生態保育科收到民眾通報，在住家附近發現綠鬣蜥，過去綠鬣蜥為民眾飼養的寵物，但有人棄養後，綠鬣蜥因繁殖力強，在嘉義南部氾濫，現已流竄許多縣市，造成農損並危害原生種生存，被林務局列為移除對象。

陳樹義表示，苗栗縣去年就有發現民眾飼養綠鬣蜥，但數量不多，農委會去年8月公告飼養綠鬣蜥必須向縣市政府辦理登記，否則最高罰5萬元，目前頭份有飼主依法登記，已列管3隻綠鬣蜥，不過登記制後恐引發一波棄養潮，研判這次在公館發現的綠鬣蜥可能是遭棄養。

寒流來襲氣溫驟降，自然生態保育科將帶回的綠鬣蜥裝箱，並覆蓋毛巾保暖，自然生態保育科科長張葦表示，可能因氣溫低，綠鬣蜥不太活動，但可從牠的外觀色澤鮮豔研判過去有人照顧，呼籲飼主愛牠就應負起飼養照顧責任，勿任意棄養，由於外來種綠鬣蜥現為移除對象，預計今日就會執行安樂死，民眾若在外發現綠鬣蜥應通報縣府或打1999，由保育科派員移除處置。

民眾在公館發現綠鬣蜥，緊急通報縣府移除處置，圖中綠鬣蜥四隻遭膠帶綑綁，以免再度逃竄。（翻攝苗栗大小事）

民眾在公館發現綠鬣蜥，緊急通報縣府移除處置，圖中綠鬣蜥四隻遭膠帶綑綁，以免再度逃竄。（翻攝苗栗大小事）

(中時 )