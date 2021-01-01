台南市歸仁國小創立於1920年，今天（1）為百年校慶，台南市長黃偉哲上午趕了2場元旦升旗典禮後，再赴歸仁國小道上祝福。歸仁國小長期發展桌球運動，包括鄭怡靜、黃愉倢、黃彥誠等國手，都是歸仁國小校友。黃偉哲期許，學生們要以學長姐為榜樣，成為歸仁、台灣之光。

今日活動以點燃聖火、並加碼古早竹筒炮鳴響開幕，接著是創意化妝進場和學生系列表演，黃偉哲更親自頒贈傑出校友紀念獎品，同時切蛋糕慶生，讓元旦早晨充滿活力與朝氣。事實上，歸仁國小校長王怡仁也同樣畢業於歸仁國小，校友回到母校擔任校長，承辦百周年校慶，蘊涵教育傳承的特殊意義。

此外，歸仁國小也是歸仁地區的文化重鎮，擔任台南市新課綱課程的召集學校，透過走讀紅瓦古菜市場，認識先民的生活，以社區文化為底蘊，用英文融入傳統在地文化，並與現代多媒體動畫串連，感受歷史人文沉澱生成的在地生活美學，體驗生活文化之美。

黃偉哲說，歸仁國小的學校校地與校園綠地面積，也是歸仁區最大的，孩子們都有安全和充足的活動空間，期盼師長們發揮百年樹人精神，百年校慶生日快樂，校務蒸蒸日上、校運昌隆。

(中時 )