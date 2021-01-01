王惠美說，2020最需要感謝的就是所有防疫英雄，有他們的付出讓彰化今年很平安，也要感謝所有鄉親的配合，共同為這塊土地付出，溫暖彰化。(吳建輝攝)

今年受到新冠肺炎疫情影響，加上英國變種病毒攻台，彰化縣政府元旦升旗也取消民眾觀禮，改由線上直播方式，希望減少群聚感染風險，彰化縣長王惠美7點30分現身廣場，高唱國歌向國旗致敬，王惠美說，揮別這不好的2020年，希望與鄉親一起牛轉新運，並在新的一年，繼續帶領縣府團隊打拼，打造更幸福宜居的美好彰化。

王惠美表示，2020最需要感謝的就是所有防疫英雄，有他們的付出讓彰化今年很平安，也要感謝所有鄉親的配合，共同為這塊土地付出，溫暖彰化，時間很快2年過去，縣府完成許多不可能的任務，堆動的業務共有108項獲得中央首獎認可，還有36項全國首創。

王惠美說，2年很快就過去了，雖然縣府的腳步不曾停歇，但彰化發展確實遇到瓶頸，過去10年彰化人口驟降，從131萬降到現在的126萬，其中青壯年佔很大比例，也是造成彰化競爭力衰退的很大原因，這也是其上任以來，積極發展青年返鄉，在地就業的原因。

王惠美還說，年輕人需求涵蓋各個層面，因此縣府特別設立「青年發展暨就業服務科」，提供完善的青年就業服務，包含創業專業技術輔導課程、青年創業基金，更規劃青年住宅，要讓彰化青年能在家鄉全力打拼，協助青年圓夢，讓他們願婚、樂生、能養。

王惠美強調，縣府積極招商，引進大型影城及商場，也規劃包括旅館、商場、影城等綜合式客運轉運站，未來「彰化鐵路高架化」、「一軸一環雙樞紐」捷運建設以及二林精密園區，都是增加工作機會以及生活便捷的最佳推手，希望未來更多青年返鄉，讓「彰化榮光，迎向新生」。

一早天氣雖然寒冷，但在現場舞蹈帶動唱下，讓在場嘉賓身體都溫暖起來。(吳建輝攝)

現場的貴賓們，齊唱國歌，向國旗致敬。(吳建輝攝)

(中時 )