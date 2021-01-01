氣象專家吳德榮今天「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，寒流已減弱，東半部海面上的弱回波，仍殘存原雲街的條狀結構，陸地上亦有一些鬆散的低雲，以致「輻射冷卻」作用也不強，故各地氣溫已較昨晨回升了2至4度；不過，本島除屏東以外，各地的平地最低氣溫仍在10度以下。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今白天起至明日大台北多雲、桃園以南晴時多雲；北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率；寒流逐日減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍低。

吳德榮提及，最新歐洲及美國模式模擬顯示，4日下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高；5、6日鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨；7日另一波「強冷空氣」南下，天氣更為濕冷，但其強度等級？影響過程？各國模式模擬並不一致，且都還在持續調整，需繼續觀察。

(中時 )