猴子看似可愛，但牠們的野性其實很強，常能聽見登山客的食物被搶，或是被猴群盯上攻擊。大陸九峰山近日就發生類似事件，女遊客被「霸王硬上弓」，衣服差點遭扒光。對此當地文旅局表示，該景區還未開發，是遊客自行前往的。

根據大陸《漩渦視頻》報導，網友12月30日反應，彭州市九峰山有女遊客被一群猴子摟抱脫衣服，嚇得放聲尖叫，由於猴子是成群結隊的，沒有人敢過去幫忙。一旁的拍攝者只能大喊，「快丟東西把牠趕走。」情況十分危急。

影片中可以看見，猴子往女遊客撲過去，接著拽住她的衣服不斷拉扯，似乎想把女遊客的衣服強行脫掉，甚至揪住頭髮撕咬。整段過程令人看了捏把冷汗，其他網友直呼猴子簡直就是「霸王硬上弓」、「牠冷想搶外套嗎」、「流氓潑猴」。

對此彭州市文旅局表示，猴子都是野生猴子，九峰山沒有經過開發，也不具備景區資質，更多是遊客自行前往無人管理。

(中時新聞網)