龍巖集團創辦人李世聰一手打造殯葬王國，在業界是龍頭品牌，身家逾百億，感情生活也受外界矚目，最知名的就是和寒舍餐旅前董座、有「長笛公主」之稱的賴英里傳緋聞，2018年兩人同遊日本，搭乘奢華列車「九州星號」全程被媒體捕捉，最廣為人知。

李世聰與賴英里爆愛火於2018年因媒體跟拍曝光，媒體拍到兩人到日本搭「九州星號」一路放閃，摟腰、拍臀、捏臉樣樣來，隨後又被爆出攜手同遊斐濟和歐洲等國，消息傳出後，賴英里閃辭寒舍董座一職滅火。

李世聰很早結婚，與妻子劉萍育有1子1女，但家庭生活鮮少曝光，據曾目擊劉萍的媒體指，曾劉萍濃眉大眼，神似天后阿妹，私下李世聰也有不少紅粉知己，包括龍巖女員工、女副總、建設公司高層，甚至還傳出為了生接班人，讓女友赴美生下一對雙胞胎，不過其中最知名是和賴英里的這一段。

李世聰和賴英里不只大談感情，事業也緊密結合，兩人共同投資騰達航空，李世聰也低調入股寒舍，但據傳，近來兩人感情漸行漸遠，騰達航空也已結束營業。

(中時新聞網)