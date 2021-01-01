今（1）日是元旦三天連假第一天，許多民眾也在一早就開車出遊，國道五號南下車道湧現車潮，但匝道及高乘載管制等措施發揮效果，全線仍可維持在時速60公里以上的行車速度，比預期狀況來得好，在蘇花路廊、蘇花改部分路況也相當良好，大多能維持在時速60公里以上的正常速率。

由於再度祭出石碇與坪林實施南下入口匝道封閉管制再搭配高乘載管制等措施，元旦連假行駛國五南下的車流量獲得相當程度的減少，根據坪林行控的監測，國五南下車道今天上午的行車狀況都很順暢，都在掌控之中，行控中心也將會依據實際狀況調整匝道儀控的管制方式。

在蘇花路廊、蘇花改的交通部分，四區工程處交管中心主任陳國正表示，連假第一天上午的交通狀況很不錯，雖然車流量較大一些，但都能維持在平時的正常速度，有可能是前一天提前的南下車輛已將車潮有效分散，因此今天的狀況相當理想。

(中時 )