跨年正好遇到霸王級寒流來襲，完全感受到冷氣團的強大威力，styletc記者發現有幾家餐廳趁這個時候以暖呼呼的熱湯為主題，推出新風味的鍋物及湯麵，每種都好想吃呢。

來自日本千葉的鳥丈爐端燒，除了最為人所知的是爐端燒炭火燒烤，其實也有釜飯料理、御膳料理套餐、居酒屋式單點料理等選擇，最近又推出兩款日式煮物料理，日本家常料理風格的「柚子雞肉陶鍋煮」，料理長選以純粹的柴魚高湯放入柚子皮一同燉煮，搭配桂丁雞雞腿肉、白菜、香菇、蒟蒻絲等配料，呈現出清新高雅的鮮甜滋味。

另一道風味較為濃厚的「豬肉味噌鍋」，以紅、白味噌調和的湯頭，再添入些許七味粉、辣椒提點出開胃辣度，再放入究好豬豬五花、青蔥、白菜、板豆腐、杏鮑菇，天冷的時候吃超級過癮。

赤辛里肌豬排鍋膳套餐。(圖／靜岡-勝政提供)

豬排名店靜岡-勝政也有鍋物料理囉，「赤辛里肌豬排鍋膳套餐」藉由蔬菜高湯為基礎，搭配韓式辣味噌，融合甘甜與辛辣兩種風格，再以台灣麻油、薑、蒜、清酒、味醂調和，讓整鍋湯滋味超豐富。接著再放入醇厚的里肌豬排，以及烏龍麵、嫩豆腐、竹輪、魚板等，飽足感十足。

綜合海鮮墨魚湯麵(左)、柚香奶油雞肉野菇湯麵。(圖／石壁家提供)

義大利麵餐廳石壁家帶來的是起源於日本群馬縣高崎市的義大利湯麵，「綜合海鮮墨魚湯麵」是用多種蔬菜與雞骨熬成的湯頭為底蘊，混入天然墨魚粉，湯頭有著海鮮的鮮甜清香，結合自家製生鮮義大利麵，還有帆立貝、透抽、文蛤與無毒鮮蝦等多種海鮮料，「柚香奶油雞肉野菇湯麵」清新的奶油湯頭引領了鮮嫩雞肉、水菜、洋菇等各式菇物旨味，風味溫潤高雅。

海鮮咖哩烏龍麵。(圖／泰迪農園咖哩提供)

主推咖哩料理的泰迪農園咖哩，推出SOGO復興店限定的「海鮮咖哩烏龍麵」，甜香咖哩湯頭中用料之多，有無毒白蝦、鬼頭刀海魚肉片、文蛤、花枝，以及炸大草蝦、溏心蛋、高麗菜等，搭配Q彈的讚岐烏龍麵，吃過的都說讚。

叻沙海陸鍋。(圖／MAMAK檔提供)

而在台北東區的星馬料理MAMAK檔，則是與全家聯名推出「叻沙海陸鍋」，以咖哩、椰漿及南洋辛香料熬製的咖哩叻沙，配上黃麵與米粉打造的雙重口感，並有鮮蝦以及豬肉片、花椰菜、高麗菜、豆芽菜、豆腐、香菇等食材，微辣湯頭帶著椰奶香甜，想吃的時候隨時吃，辛香大滿足。

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(中時新聞網)