「四爺」吳奇隆與劉詩詩因合作《步步驚心》擦出愛火，小倆口在2015年步入禮堂，並在2019年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而儘管夫妻倆對婚姻生活低調，但一舉一動仍是外界焦點，在吳奇隆曬出的迎新年影片中，他臉明顯圓了一圈，不過在劉詩詩的近照中，她依舊瘦美、超級氣質，狂噴仙氣。

50歲吳奇隆昨在微博曬出迎2021的新年影片，開心宣布公司即將在香港聯交所主板上市，不過吳奇隆的身材變化又再度引發討論，戴著眼鏡的吳奇隆、臉明顯圓一圈，雙頰和下巴也明顯豐腴許多。

劉詩詩難得曬近照，她依舊瘦美、身形纖細。（圖／取材自劉詩詩微博）

反觀劉詩詩，她依舊瘦美、身形纖細，劉詩詩在昨難得曬出私照，她身穿灰色上衣、緊身黑褲，33歲的劉詩詩舉手投足俏麗、仙氣爆棚，完全不像是一個孩子的媽，而劉詩詩也不忘為新戲《流金歲月》宣傳，並寫下：「2021，南孫也來跨榴蓮！把煩惱"鎏"給過去，開開心心每一天！」

劉詩詩久違曬照也獲得網驚呼：「你竟然發照片了，omg」、「還有全身美照，劉詩詩你變了，姐姐新年快樂」、「棒喔會發自拍了」、「想你 多營業」。

(中時新聞網)