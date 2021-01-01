劉嫌朝李男家開槍致窗戶受損。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台南劉姓男子上個月26日駕車北上，凌晨前往台中大雅李男家朝住宅開槍後逃逸，致窗戶受損，大雅警分局28日南下逮人，劉嫌向警方供稱係行車糾紛尋仇。針對媒體報導係因小弟不滿角頭遭毆到台中開槍討顏面一事，大雅警方則表示這部分不清楚，會向台南警方了解，目前全案已依槍砲、毀損罪嫌送辦並遭羈押。

大雅警分局指出，去年12月26日凌晨於大雅區發生槍擊案，警方獲報後立即成立專案小組積極展開追查，不眠不休循線於2日內將27歲劉姓嫌疑人追緝到案，並取獲1把非制式做案槍枝。

劉嫌供稱，日前與李姓被害人發生行車糾紛，因氣不過，故尾隨李男至大雅住處附近，26日再北上朝其住處開1槍，造成李男住處上方窗戶玻璃受損，所幸無人受傷。李男表示，他不認識劉男，也未與人結怨。

針對有媒體報導係因小弟不滿角頭在台南遭毆，特地到台中開槍討顏面一事，大雅警分局僅表示，這部分不清楚，會再跟台南警方了解中。目前警方已依規定處置，將劉嫌依槍砲、毀損罪嫌送辦，檢方聲羈獲准。

(中時 )