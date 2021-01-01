2020年因新冠肺炎疫情衝擊全球各航線船舶調度、港口裝卸與運輸作業效率，衍生全球海運市場供需失衡，造成缺艙、缺櫃等問題，為維持我國際貿易競爭力，確保各項貨品能順利出口，航港局31日邀集經濟部貿易局、工業局、農委會國際處及臺灣港務公司等單位，組成「國際海運運輸平穩工作小組」，並聽取相關產業同業公會建言。

會中決議現階段將請國籍航商優先增加熱門航線的艙位、貨櫃供給，以加速貨品出口，並在航港局官網成立「國際海運運輸平穩專區」，提供國際運價變化趨勢、主要航商船期、我國際商港進出口櫃量等資訊，協助廠商掌握海運市場供需情形，以確保進出口貿易順暢，維持我國際競爭力。

航港局局長葉協隆主持會議時表示，國際海運市場為一開放自由競爭市場，運價以尊重市場機制為原則，除促請航商合理反應運價外，並重申航港局將積極訪查海運市場運價，倘發現有藉機哄抬價格之不肖業者，將依法嚴懲。

另為確保各項商品順利出口，航港局請經濟部工業局及農委會國際處協助會同轄管公協會，統整出口貨品需求及短期內急須出口之航線與航點，督促國籍航商加派船舶輸運，並加速運回空櫃，優先滿足我國出口商與託運人需求，另亦研議貨品運輸之替代方案，如貨品改用較易取得之20呎櫃取代40呎櫃裝載，或改以散裝船運送，以確保海運運能充分運用，滿足各項貨品出口需求。

航港局表示，近日於立法院關注海運市場變化的何欣純與魯明哲等委員辦公室亦派代表與會，除建議政府全力協助我國各類貨品出口外，並建議透過公私合作及跨機關(構)的努力，提供出口商更充足的市場資訊，並持續提升熱門國際航線的運能，與相關產業一同面對及應處全球缺艙及缺櫃的問題。

未來航港局原則每2週召開1次會議，追蹤相關工作的辦理情形，並滾動檢討調整因應作法，俾即時有效的協助廠商因應國際海運市場的變化，確保我國經濟貿易成長的動能。

(工商 )